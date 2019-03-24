Известная авиакомпания угодила в скандал, не пустив на рейс в Киев журналистов РФ

Wizz Air / Reuters

Российские журналисты Алексей Семенов и Денис Камалягин не смогли попасть в самолет авиакомпании Wizz Air рейсом Рига-Киев. Несмотря на наличие билетов, при посадке их не пустили на самолет.

Журналисты планировали 23 марта прибыть на презентацию книги "Россия и Украина. Дни затмения", где собраны публикации издания "Псковская губерния" за 2014-2017 годы о войне на Донбассе и отношениях России и Украины.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящие в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство", - рассказал представитель организации "Дом свободной России" Грег Фролов.

Он считает, что авиакомпания таким образом могла перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян в страну, передает Громадське.

"С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а при посадке сообщили людям, что их не пускают на борт. Мы считаем эту ситуацию возмутительной. Они не имеют права брать на себя обязанности украинского государства и решать, кого можно допускать на самолеты в Украине, а кого - нет. Мы планируем направить полный перечень жалоб как к ним, так и во все возможные организации, которые могут повлиять на эту компанию", - подчеркнул Фролов.

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В свою очередь представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сказал, что не слышал о таком правиле в отношении россиян в компании Wizz Air.

По словам организатора акции Александра Захарова, у российских журналистов было приглашение от киевского Центра гражданских свобод. При этом о визите были проинформированы погранслужба и представители украинского правительства.

Напомним, ранее в Москве прошла презентация книги "Россия и Украина. Дни затмения", посвященной участию военных РФ в войне на востоке Украины.