"Много крови": в РФ рассказали о потерях российских военных на Донбассе

Могила погибшего псковского десантника

Потери российской армии на Донбассе соизмеримы с количеством погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, только в Псков За годы российской агрессии на Донбассе число погибших военных РФ из Пскова составило не менее 200 человек.

Такие данные были озвучены на презентации в Москве книги "Россия и Украина. Дни затмения", посвященной участию военных РФ в войне на востоке Украины.

"Мы считали только потери, которые были в Пскове, - это порядка 200 человек. В таком количестве "груз 200" прибыл в Псков", - подчеркнул главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин.

По его словам, вся информация по этому вопросу засекречена, а в псковской десантно-штурмовой дивизии упразднили должность пресс-секретаря, и информацию можно запрашивать только в Минобороны, передает УНИАН.

Он считает, что число погибших российских военных на Донбассе приблизительно равно числу погибших украинских военных. По его мнению, речь идет не только о действующих военных, но и о "добровольцах, в том числе из Пскова".

"В этой книге очень много смерти, очень много крови. Эта книга не дает ответа на вопрос, что будет завтра, но позволяет вспомнить первые четыре года войны... Мы очень надеемся, что эта книга поможет размышлениям о том, что произошло. Без этого мы не сможем найти выход из ситуации", - добавил депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

Напомним, ранее СМИ писали о том, как в России признали гибель псковских десатников на Донбассе.