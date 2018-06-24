В России обнаружены свежие могилы с тайно похороненными десантниками

На кладбищах под Псковом, где в 2014 году были захоронены погибшие при невыясненных обстоятельствах десантники, появились новые могилы военнослужащих.

Как сообщает "Новая газета", некоторые могилы "совсем свежие, с временными табличками". Они находятся на кладбище "Крестовское" и на некрополе в деревне Выбуты в 30 минутах езды от Пскова.

"Всеволод Смирнов погиб в декабре 2016-го, ему было 26 лет. На фото он — в камуфляже на фоне синего-синего моря. А что случилось в январе 2017-го с Владимиром Стеценко?" — пишет корреспондент Ирина Тумакова.

Она также отметила, что на могилах десантников, погибших в августе 2014 года, вместо безымянных крестов появились новые обелиски из черного гранита с гравировкой. Памятник стоимостью около 100 тысяч рублей на могиле одного из военных, как сообщили газете в псковской "Военно-мемориальной компании", оплатило Минобороны.

Напомним, псковские десантники погибли во время боев за Донецкий аэропорт. Блогер Олег Ярчук сообщал, что российский десантный полк нес значительные потери личного состава, а в Псков отправлялся "груз 200".