Тайное стало явным. В Москве признали гибель псковских десатников на Донбассе - СМИ

Руководство оборонного ведомства РФ пост-фактум признало "своими" российских военнослужащих, погибших в августе 2014-го в жестоких боях под Луганском.

К такому выводу после собственного расследования пришли журналисты оппозиционного издания "Новая газета". Согласно обнародованным данным, на ранее безымянных могилах в Пскове и его пригородах, которые были установлены в 2014-м и с которых "люди в камуфляже и голубых беретах по приказу командиров снимали с крестов таблички с именами и датами", ныне, через четыре года появились гранитные памятники с портретами и с выписанными знаками различия.

"На местах прежних песчаных холмиков и безымянных крестов − монументальные стелы из черного гранита с гравировкой: имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта", − говорится в статье.

К слову, две безымянные могилы десантников, погибших в 2014-м, были обнаружены на Крестовском кладбище в Пскове, а еще три − в деревне Выбуты.

Как сообшают в псковской "Военно-мемориальной компании", новоустановленные памятники были оплачены из фондов Минобороны РФ. Однако, согласно законодательству, компенсация на похороны семьям бывших военнослужащих не может превышать 32 тысяч рублей, а стоимость мемориальной стелы с гравировками составила около 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пленные российские десантники признались в том, что воевали на Донбассе.