Евровидение-2019: Беларусь внезапно сняли с голосования

На Евровидении скандал / globallookpress.com

Громким скандалом закончился приезд на Евровидение в Израиль белорусской делегации во главе с продюсером Виктором Дробышем, который продвигает участницу от Беларуси — певицу Zena.

По информации, организаторы песенного конкурса ввели санкции против Беларуси.

Страну отстранили от голосования в финале из-за утечки информации о голосовании национального жюри, результаты которого, по правилам Евровидения, должны быть засекречены до финала, чтобы избежать влияния на голосующую аудиторию.

Эту информацию подтвердили организаторы конкурса, пишет super.ru.

Проблем вот в чем. Оказывается, голосование жюри от каждой страны проходит не в прямом эфире, а за день — во время так называемого "шоу для жюри".

Национальное жюри каждой страны оценивает выступления всех участников и отправляет данные в EBU, который уже в день самого эфира суммируются с голосами телеаудитории.

По информации, если озвучить итоги голосования жюри раньше времени — не избежать наказания. Вот на этом и попались белорусы, допустившие утечку — итоги голосования жюри были слиты в сеть.

Вердикт Евровидения строгий — санкции по отношению к Беларуси в виде аннулирования голосования жюри.

Следовательно, 12 баллов от Беларуси не досчитается страна, которую они оценили выше всех. Самое неприятное — что, вероятнее всего это Россия, выступления которой белорусы всегда оценивали высшим баллом.

Напомним, 18 мая в Выставочном зале Тель-Авива, Израиль, состоится гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Сражаться за главные призы - хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 в своей стране будут 26 стран-участников. 14 мая в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. 16 мая во втором полуфинале выбороли 10 счастливых билетов в финал вторая десятка финалистов: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Кроме того, в финал автоматически проходят 5 стран-основательниц конкурса: Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция, и страна-хозяйка конкурса Израиль.