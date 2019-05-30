Херсонский теплоход Русалка затонул на Дунае: 33 корейских туриста путешествовали без спасательных жилетов

Туристы были без спасательных жилетов / Hirado.hu

33 корейских туриста находились на прогулочном теплоходе Русалка, который вечером 29 мая за 7 секунд затонул у здания Венгерского парламента на Дунае, без спасательных жилетов. В результате семь трупов уже нашли, 21 человек числится пропавшим без вести, сообщили спасатели.

По информации, трагедия произошла на пятый день из девятидневного тура корейцев по Хорватии, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии и Германии. В роковой день крупный корабль Viking Sygin на огромной скорости влетел в Русалку.

В МИД Южной Кореи уточнили, что большая часть путешественников была среднего возраста. Самому старшему - более 70 лет, а самому младшему - 6 лет, сообщает CNN.

Также стало известно, что завтра, 31 мая, в Будапешт прибудут 40 родственников корейских туристов.

Добавим, что в сообщении венгерских правоохранителей говорится, что прогулочный теплоход ушел под воду в считанные секунды, не оставляя шансов спастись тем, кто находился в каютах на нижней палубе судна.

Также в СМИ появилась информация, что затонувший прогулочный теплоход Русалка построили в Херсоне в 1949 году, и ему уже исполнилось 70 лет.

По данным Судебного реестра, Русалка была моторным пассажирским судном проекта 544 (Москвич), которое сошло с верфей Херсонского судостроительного завода еще во времена СССР.

Напомним, управлял судном Viking Sygin, которое ударило прогулочный теплоход Русалка с 33 корейскими туристами и двумя членами экипажа на борту, украинец.