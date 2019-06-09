Болгарская Барби шокировала Сеть "ж*пой под носом"

9 июня 2019, 05:54

Девушка также решилась на операцию по увеличению груди.

  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35
  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35
  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35
  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35
  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35
  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35
  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35
  • Болгарская Барби facebook.com/andrea.ivanova.35

Мечтательная болгарская студентка Андреа Иванова настолько сильно хотела стать куклой Барби, что прошла через 15 косметических процедур за год и увеличила грудь и губы до невероятных размеров.

Девушка делится воспоминаниями, что сколько себя помнит, всегда бредила идеей выглядеть так же, как ее любимая игрушка.

В итоге в 2018 года в возрасте 21 года жительница Софии набралась смелости, и 15 раз прибегала к помощи специалистов, чтобы ее губы стали такими, как у куклы.

"Минимум раз в месяц. Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках", — сказала она, передает LADbible.

Но этого девушке стало мало. Она решилась на операцию по увеличению груди.

Теперь ежедневно она ярко красится, в точности, как ее любимая кукла. Волосы, вполне естественно, она покрасила в белый цвет.

К слову, Андреа часто хвастается в Сети своими фото. На ее страничке в Facebook очень много откровенных снимков, на которых она выставляет напоказ свою гигантскую грудь и нереальные губы.

Читайте такжеОдесская Барби восхитила поклонников идеальными формамиНо под фотографиями, если присмотреться, пользователи Сети часто оставляют негативные комментарии. Они даже шутят, что такими губы стали, наверное, потому, что их присосал вантуз.  

Люди спрашивают почти под каждым ее фото, зачем она так себя изуродовала, ведь, как они отмечают, раньше она была красавицей. Под одним из фото кто-то спросил: "Как можно жить с такой жопой под носом".

Но болгарская студентка не обращает на них внимания, так как внешность — это ее личный выбор.

Напомним, ранее одесская Барби показала свою мать, и нарвалась на волну критики.

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Болгария Барби Андреа Иванова
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