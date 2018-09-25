"Тоже ребра удаляла?": одесская Барби показала свою мать, и нарвалась на волну критики

Валерия Лукьянова показала свою маму / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась с подписчиками фото своей мамы Ирины.

Наша соотечественница опубликовала снимок на своей странице в Instagram – видимо, таким способом Валерия решила развеять слухи о том, что она не злоупотребляла пластикой, и обращалась к хирургам только затем, чтобы увеличить грудь.

Мнение подписчиков Барби разделились: одни расхвалили фигуру ее мамы, другие же обвинили и Валерию, и Ирину в походах к хирургам.

"Тоже, что ли, ребра удаляла?", "Неземная", "Идеальная фигура!", "Обе пластикой увлекаетесь!", - писали юзеры.

Ранее Валерия Лукьянова показала фото в облегающем наряде.