Древний город, воздушные шары. Одесская Барби показала фото в облегающем наряде

Одесская Барби покрасовалась в облегающем спортивном наряде / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова — ее называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в фитнес-комбинезоне.

Снимки были сделаны в Мексике на пирамиде в древнем городе Теотиуакан, говорится на странице девушки в Instagram.

Наша соотечественница позировала в облегающем спортивном наряде на фоне воздушных шаров. Фото за несколько часов собрало сотни лайков.

Одесская Барби покрасовалась в облегающем спортивном наряде / instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова выложила в соцсети фотографию, на которой запечатлена в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальный снимок был сделан в столице Мексики Мехико.