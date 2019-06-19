Стало известно, сколько миллионов Пентагон прольет "золотым дождем" на украинскую армию

Сумма будет выделена из федерального бюджета США по плану на 2019 год.
Пентагон (Министерство обороны США) выделит 250 млн долларов ради усиления национальной безопасности Украины.
Как сообщают американские СМИ, сумма будет выделена по плану на 2019 год.
В посольстве Украины в США подчеркнули, что уже стартовали процессы заключения контрактов на поставку оборудования и предоставление услуг для оборонного сектора Украины за счет американского бюджета.
Далее, в пакет финансовой помощи также входит предоставление Украине нелетального и летального оружия с акцентом на поддержку военно-морского флота.
Кроме того, американские деньги будут потрачены на оборудование для поддержки текущих учебных программ, оперативных потребностей, оборонительной способности Сухопутных войск и сил Специальных операций Украины.
Напомним, ранее в Пентагоне назвали цель передачи Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.