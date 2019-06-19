Стало известно, сколько миллионов Пентагон прольет "золотым дождем" на украинскую армию

Здание Пентагона / Reuters

Пентагон (Министерство обороны США) выделит 250 млн долларов ради усиления национальной безопасности Украины.

Как сообщают американские СМИ, сумма будет выделена по плану на 2019 год.

В посольстве Украины в США подчеркнули, что уже стартовали процессы заключения контрактов на поставку оборудования и предоставление услуг для оборонного сектора Украины за счет американского бюджета.

Далее, в пакет финансовой помощи также входит предоставление Украине нелетального и летального оружия с акцентом на поддержку военно-морского флота.

Кроме того, американские деньги будут потрачены на оборудование для поддержки текущих учебных программ, оперативных потребностей, оборонительной способности Сухопутных войск и сил Специальных операций Украины.

Напомним, ранее в Пентагоне назвали цель передачи Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.