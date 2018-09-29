Трамп одобрил бюджет Пентагона: на помощь Украине выделены сотни миллионов

Объемы помощи нашей стране в направлениях безопасности и обороны были увеличены, отметили в посольстве США.
Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом бюджет Пентагона на 2019 год ("Закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны").
В документе предусмотрены 250 миллионов долларов для поддержки Украины, говорится на странице в Facebook посольства украинского государства в Штатах.
"Таким образом, объемы помощи нашему государству в направлениях безопасности и обороны по линии Пентагона увеличены на 50 млн долларов по сравнению с бюджетом 2018 года", — отмечается в сообщении.
Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение сотен миллионов долларов на помощь Украине.