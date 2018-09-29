Трамп одобрил бюджет Пентагона: на помощь Украине выделены сотни миллионов

Дональд Трамп одобрил бюджет Пентагона на 2019-й / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом бюджет Пентагона на 2019 год ("Закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны").

В документе предусмотрены 250 миллионов долларов для поддержки Украины, говорится на странице в Facebook посольства украинского государства в Штатах.

"Таким образом, объемы помощи нашему государству в направлениях безопасности и обороны по линии Пентагона увеличены на 50 млн долларов по сравнению с бюджетом 2018 года", — отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение сотен миллионов долларов на помощь Украине.