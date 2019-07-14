Сокурсник Путина рассказал об эпохальной задаче команды Зеленского

Эпохальная задача команды Владимира Зеленского — убрать с политической арены старую украинскую "элиту", полагает Юрий Швец / president.gov.ua

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что перед командой президента Владимира Зеленского стоит эпохальная задача — убрать с политической арены "элиту", которая управляла Украиной на протяжении последних 28 лет.

Украинская "элита" и ее управленческий аппарат — катастрофически некомпетентны, рассказал экс-разведчик в интервью Обозревателю.

По его словам, сложившаяся ситуация сильно похожа на "спецоперацию против государства", и все это нужно искоренить новому украинскому лидеру.

"На пост министра обороны (Минобороны возглавляет Степан Полторак — Ред.) назначается мент со средним ментовским образованием. И это в разгар боевых действий против агрессора. На должность руководителя СБУ (спецслужбу возглавляет Василий Грицак — Ред.) — учитель по образованию, который опыта в разведке и контрразведке не имеет…", — отметил собеседник.

Швец добавил, что "на должность главы МИДа (министерство возглавляет Павел Климкин — Ред.) поставлен физик-математик, как будто нет в Украине хороших дипломатов". "И все это во время, когда решается вопрос о самом существовании Украины", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить Степана Полторака, Василия Грицака и Павла Климкина, однако парламент не поддержал соответствующие проекты постановлений.