Пожар в Kyoto Animation: найден поджигатель студии аниме

Пожар в Kyoto Animation / скриншот

Пожар в студии Kyoto Animation наконец-то потушен, а все пострадавшие были успешно эвакуированы. Известно, что в здании сгорел сервер и архив, так как именно там находилось основное производство студии.

Возгорание произошло в трехэтажном здании мультипликационной компании. Больше всего пострадали второй и третий этаж. В момент инцидента в здании находились по данным разных источников от 70 до 80 человек.

После окончания пожара была подтверждена смерть 33 человек, 12 из которых мужчины, 20 женщины, а еще один труп неопознан. Местонахождение четверых человек все еще не известно. Это самое больше массовое убийство, совершённое одним человеком в послевоенной Японии.

По словам свидетелей, они слышали серию глухих взрывов и затем увидели огромный столб дыма. Впоследствии очевидцы увидели, как из здания выносят людей, накрытых одеялом.

Уже обнаружен поджигатель Kyoto Animation. Он разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно бензин, поджег ее и крикнул: "Всем лежать".

Японская полиция сообшает, что подозреваемому 41 год, ранее он привлекался к уголовной ответственности за ограбление с ножом магазина в Ибараки в 2012 году. Преступника смогли задержать благодаря сотрудникам студии, которые преследовали его до самого его дома. В качестве мотива рассматривается глубокая неприязнь к студии, так как подозреваемый верил, что KyoAni крадет у него идеи для своих работ.

Полиция также проверяет информацию о причастности задержанного к покупке большого количества бензина. Согласно источникам полиции, некто купил 40 литров бензина за полчаса до нападения на студию, а также оставил пост с текстом "интересно, попаду ли я сегодня в новости?" на популярной имиджборде Futaba.

В Твиттере появились фото с пожара на Kyoto Animation.

Kyoto Animation / соцсети

Kyoto Animation / соцсети

Kyoto Animation / скриншот

Kyoto Animation / скриншот

К слову, у студии Kyoto Animation, или KyoAni есть две мультипликационные студии по производству аниме и две штаб-квартиры в Киото и Удзи. Она была основана в 1981 году, а наибольшую популярность ее продукция получила в начале 2000-х. Сегодня многие фанаты посещают локации, которые связаны с производством студии.

Kyoto Animation - не самая большая аниме-студия, но она демонстрировала стабильную прибыль за счет популярных релизов. В 2015 году ее выручка составила $19 млн при $1,3 млн прибыли. Продажи всего рынка аниме в прошлом году достигли $2,3 млрд, на нем около 300 студий.

Список аниме Kyoto Animation

ТВ-сериалы и мультсериалы

Стальная тревога? Фумоффу (2003)

AIR (2005)

"Стальная тревога! Второй рейд" (2005)

"Меланхолия Харухи Судзумии" (2006)

Kanon (2006)

Lucky Star (2007)

Clannad (2007—2008)

Clannad ~After Story~ (2008—2009)

Sora Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai (2009)

K-On! (2009)

"Меланхолия Харухи Судзумии (2-й сезон)" (2009)

K-On!! (2010)

Nichijou (2011)

Hyouka (2012)

Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! (2012)

Tamako Market (2013)

Free! (2013)

Kyoukai no Kanata (2013)

Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! Ren (2014)

Free! Eternal Summer (2014)

Amagi Brilliant Park (2014)

Hibike! Euphonium (2015)

Musaigen no Phantom World (2016)

Hibike! Euphonium 2 (2016)

Miss Kobayashi's Dragon Maid (2017)

Violet Evergarden (2018)

Free! Dive to the Future (2018)

Tsurune (2018–2019)

Полнометражные фильмы

Tenjou-jin to Akuto-jin Saigo no Tatakai (2009)

"Исчезновение Харухи Судзумии" (2010)

K-On! (2011)

Takanashi Rikka Kai: Gekijō-ban Chūnibyō Demo Koi ga Shitai! (2013)

Tamako Love Story (2014)

Kyoukai no Kanata Movie: I’ll Be Here — Kako-hen (2015)

Kyoukai no Kanata Movie: I’ll Be Here — Mirai-hen (2015)

High Speed! -Free! Starting Days- (2015)

Hibike! Euphonium — Kitauji Koukou Suisougakubu e Youkoso! (2016)

Koe no Katachi (2016)

Free! -Timeless Medley- (2017)

Hibike! Euphonium ~Todoketai Melody ~ (2017)

Free! -Take Your Marks- (2017)

Eiga Chunibyou demo Koi ga Shitai! Take On Me (2018)

Liz and the Blue Bird (2018)

Hibike! Euphonium ~Chikai no Finale~ (2019)

Напомним, в японском городе Киото 18 июля произошел пожар в здании, в котором находится офис аниме студии — Kyoto Animation.

До этого сообщалось, что в результате пожара на Kyoto Animation погибли 24 человека, а 35 — пострадали.