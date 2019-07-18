Пожар в Kyoto Animation: найден поджигатель студии аниме

18 июля 2019, 17:43

Пожар в Kyoto Animation потушен, и задержан предположительный виновник трагедии. В огне пострадало множество людей, есть погибшие.

Пожар в Kyoto Animation
Пожар в Kyoto Animation / скриншот

Пожар в студии Kyoto Animation наконец-то потушен, а все пострадавшие были успешно эвакуированы. Известно, что в здании сгорел сервер и архив, так как именно там находилось основное производство студии.

Возгорание произошло в трехэтажном здании мультипликационной компании. Больше всего пострадали второй и третий этаж. В момент инцидента в здании находились по данным разных источников от 70 до 80 человек.

После окончания пожара была подтверждена смерть 33 человек, 12 из которых мужчины, 20 женщины, а еще один труп неопознан. Местонахождение четверых человек все еще не известно. Это самое больше массовое убийство, совершённое одним человеком в послевоенной Японии.

По словам свидетелей, они слышали серию глухих взрывов и затем увидели огромный столб дыма. Впоследствии очевидцы увидели, как из здания выносят людей, накрытых одеялом.

Уже обнаружен поджигатель Kyoto Animation. Он разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно бензин, поджег ее и крикнул: "Всем лежать".

Японская полиция сообшает, что подозреваемому 41 год, ранее он привлекался к уголовной ответственности за ограбление с ножом магазина в Ибараки в 2012 году. Преступника смогли задержать благодаря сотрудникам студии, которые преследовали его до самого его дома. В качестве мотива рассматривается глубокая неприязнь к студии, так как подозреваемый верил, что KyoAni крадет у него идеи для своих работ.

Полиция также проверяет информацию о причастности задержанного к покупке большого количества бензина. Согласно источникам полиции, некто купил 40 литров бензина за полчаса до нападения на студию, а также оставил пост с текстом "интересно, попаду ли я сегодня в новости?" на популярной имиджборде Futaba.

В Твиттере появились фото с пожара на Kyoto Animation.

Kyoto Animation
Kyoto Animation / соцсети
Kyoto Animation
Kyoto Animation / соцсети
Kyoto Animation
Kyoto Animation / скриншот
Kyoto Animation
Kyoto Animation / скриншот

К слову, у студии Kyoto Animation, или KyoAni есть две мультипликационные студии по производству аниме и две штаб-квартиры в Киото и Удзи. Она была основана в 1981 году, а наибольшую популярность ее продукция получила в начале 2000-х. Сегодня многие фанаты посещают локации, которые связаны с производством студии.

Kyoto Animation - не самая большая аниме-студия, но она демонстрировала стабильную прибыль за счет популярных релизов. В 2015 году ее выручка составила $19 млн при $1,3 млн прибыли. Продажи всего рынка аниме в прошлом году достигли $2,3 млрд, на нем около 300 студий.

Список аниме Kyoto Animation

ТВ-сериалы и мультсериалы

  • Стальная тревога? Фумоффу (2003)
  • AIR (2005)
  • "Стальная тревога! Второй рейд" (2005)
  • "Меланхолия Харухи Судзумии" (2006)
  • Kanon (2006)
  • Lucky Star (2007)
  • Clannad (2007—2008)
  • Clannad ~After Story~ (2008—2009)
  • Sora Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai (2009)
  • K-On! (2009)
  • "Меланхолия Харухи Судзумии (2-й сезон)" (2009)
  • K-On!! (2010)
  • Nichijou (2011)
  • Hyouka (2012)
  • Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! (2012)
  • Tamako Market (2013)
  • Free! (2013)
  • Kyoukai no Kanata (2013)
  • Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! Ren (2014)
  • Free! Eternal Summer (2014)
  • Amagi Brilliant Park (2014)
  • Hibike! Euphonium (2015)
  • Musaigen no Phantom World (2016)
  • Hibike! Euphonium 2 (2016)
  • Miss Kobayashi's Dragon Maid (2017)
  • Violet Evergarden (2018)
  • Free! Dive to the Future (2018)
  • Tsurune (2018–2019)

Полнометражные фильмы

  • Tenjou-jin to Akuto-jin Saigo no Tatakai (2009)
  • "Исчезновение Харухи Судзумии" (2010)
  • K-On! (2011)
  • Takanashi Rikka Kai: Gekijō-ban Chūnibyō Demo Koi ga Shitai! (2013)
  • Tamako Love Story (2014)
  • Kyoukai no Kanata Movie: I’ll Be Here — Kako-hen (2015)
  • Kyoukai no Kanata Movie: I’ll Be Here — Mirai-hen (2015)
  • High Speed! -Free! Starting Days- (2015)
  • Hibike! Euphonium — Kitauji Koukou Suisougakubu e Youkoso! (2016)
  • Koe no Katachi (2016)
  • Free! -Timeless Medley- (2017)
  • Hibike! Euphonium ~Todoketai Melody ~ (2017)
  • Free! -Take Your Marks- (2017)
  • Eiga Chunibyou demo Koi ga Shitai! Take On Me (2018)
  • Liz and the Blue Bird (2018)
  • Hibike! Euphonium ~Chikai no Finale~ (2019)

Напомним, в японском городе Киото 18 июля произошел пожар в здании, в котором находится офис аниме студии — Kyoto Animation.

До этого сообщалось, что в результате пожара на Kyoto Animation погибли 24 человека, а 35 — пострадали.

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пожар Япония аниме
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