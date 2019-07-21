У берегов Африки пылает украинский траулер, опубликованы жуткие кадры пожара

У западного побережья Африки вспыхнул пожар на украинском океанском траулере Иван Голубец.

При этом на судне сообщили о пропаже одного члена команды - моториста, ведутся его поиски, пишет Думская. В результате пожара загорелась задняя часть судна.

В экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.

Последний раз АИС судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, зафиксировала его местоположение возле порта Нуадибу, что на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого траулер по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.

Отметим, что на сегодня в государственной собственности Украины находится всего четыре океанских судна: Капитан Русак, Иван Голубец, Алексей Слободчиков и Профессор Михаил Александров.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы.