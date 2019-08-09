В Чехии погибли братья-украинцы

В Чехии в ДТП погибли братья из Ивано-Франковщины / Скриншот

В Чехии между городами Хрудим и Пардубице столкнулись два микроавтобуса - Renault Master и Ford Transit, погибли двое граждан Украины, три человека - пострадали.

Погибшие украинцы - родные братья, они из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области, сообщает Zn.ua.

По данным издания, пострадали пассажиры одного из микроавтобусов, их отправили в местные больницы.

"...тела двух братьев доставят в Украину в пятницу, 9 августа", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что 25 июля в столице Германии Берлине нашли жестоко убитой 25-летнюю украинку-заробитчанку Наталью Михайлюк. В совершении преступления подозревают 64-летнего немца.