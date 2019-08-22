В Чехии залили краской памятник советскому маршалу: опубликовано фото

Памятник маршалу Ивану Коневу / vinegret.cz

Неизвестные личности в Праге написали красками оскорбление на памятнике советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу.

Представители полиции Праги заявили о том, что вандалы нанесли на монумент надписи "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату — "1968".

"Полиция проверяет данные видеокамер и следы, оставленные около памятника, будет проведено соответствующее расследование", — заявили чешские правоохранители.

К слову, памятник маршалу Ивану Коневу был установлен в чешской столице в 1980-м С тех пор он неоднократно подвергался различным видам нападений вандалов.

Напомним, ранее в Киеве полицейские с потасовкой помешали националистам снести памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.