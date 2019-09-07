Эксперт рассказал о внедрении ФСБшников в украинские госорганы

В госсистему Украины наверняка внедрены ФСБшники, полагает бывший генерал КГБ / "Прямий"

Экс-руководитель внешней разведки Комитета госбезопасности СССР, генерал-майор Олег Калугин считает, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности наверняка внедрены в государственную систему Украины.

Для властей РФ диапазон проникновения в органы информации и министерства иностранных дел бывших советских республик - одна из основных задач, а уж в украинском государстве - тем более, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что для России "Украина сегодня не та дружеская держава, которая была когда-то".

"…Это (Украина - Ред.) самая крупная страна, имеющая выход на западные границы и имеющая контакты с западными странами. Для России в стратегическом плане - это серьезное дело, поэтому в Украине все может быть", - заявил экс-генерал КГБ.

Ранее Олег Калугин говорил, что президент РФ Владимир Путин решился на захват Крым и начало войны на востоке Украины из-за российской национальной гордости. Эксперт отметил, что глава России начал агрессию против украинского государства из-за того, что оно вдруг отвернулось от РФ.