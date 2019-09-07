Экс-генерал КГБ объяснил, почему Путин решился на захват Крыму и войну на Донбассе

Владимир Путин не без причины решился захватить Крым и начать войну на Донбассе, сообщил экс-генерал КГБ / Reuters

Бывший руководитель внешней разведки Комитета госбезопасности СССР, генерал-майор Олег Калугин считает, что президент России Владимир Путин решил захватить Крым и начать войну на Донбассе из-за российской национальной гордости.

Российский лидер начал агрессию в отношении украинского государства из-за того, что оно вдруг отвернулось от РФ, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, агрессия выгодна российским националистам, которые считают, что теперь Россия будет великой, и Путин тоже об этом говорил.

"Это вопрос российской национальной гордости, ведь Украина - это бывшая Киевская Русь. Это неотъемлемая часть славянского народа, и вдруг она повернулась в другую сторону от России", - заявил Калугин.

Напомним, российский политолог, публицист Андрей Пионтковский прогнозировал, что Крым вернется в Украину после смерти русского имперского проекта, а захваченная часть Донбасса снова будет подконтрольна Киеву сразу же после смерти Владимира Путина.