"Смерть Путина": политолог спрогнозировал возврат Украине Крыма и части Донбасса

Украине вернут часть Донбасса после смерти Владимира Путина, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, что захваченную часть Донбасса вернут Украине сразу же после смерти президента РФ Владимира Путина — политической или биологической.

Крым вернется под контроль Киева позже — после смерти русского имперского проекта, которая тоже не за горами, говорится в статье эксперта на Радио Свобода.

По его мнению, возвращение полуострова станет окончанием украинско-российской войны.

"Оккупированный Донбасс вернут Украине сразу же после смерти Путина (биологической или политической...). Крым вернется позже — после смерти русского имперского проекта… Не сможет сырьевой придаток и жалкий политический вассал Поднебесной (Китай — Ред.) долго мнить себя империей", — полагает автор.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала новую "дорожную карту" по Донбассу. Спикер говорила, что в документе идет речь о двух основных вопросах — прекращение огня и возвращение захваченных в плен украинцев. До этого Мендель говорила, что власти разрабатывают стратегию возвращения захваченного Россией Крыма.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.