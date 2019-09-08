"Компания Путина": экс-генерал КГБ сказал, кому в России "светит" власть

8 сентября 2019, 06:50

Президент РФ - хитроумный человек, считает эксперт.

К власти в РФ могут прийти люди из компании Владимира Путина, полагает бывший генерал КГБ - Новости России
К власти в РФ могут прийти люди из компании Владимира Путина, полагает бывший генерал КГБ / Reuters

В Российской Федерации, скорее всего, к власти придут люди из компании президента страны Владимира Путина.

Глава РФ сделает все возможное, чтобы остаться при власти как можно дольше, рассказал бывший руководитель внешней разведки Комитета госбезопасности СССР, генерал-майор Олег Калугин в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, когда российский лидер уйдет из власти, он "будет пытаться сохранить свою жизнь как можно дольше".

"На сегодня не вижу радикальных сил, которые бы заняли откровенно антипутинскую позицию. Скорее всего, к власти придут люди из его компании…", -  заявил эксперт.

Калугин полагает, что лидер России хитроумный человек, и он знает, как ему жить и не потерять жизнь и достигнутое. "…эта политическая деятельность, поездки, выступления, конференции - для него способ сохранения своей жизнеспособности", - поделился мнением экс-генерал КГБ.

Напомним, российский политолог Александр Морозов прогнозировал, что Владимир Путин после окончания своего очередного президентского срока может оставить пост главы государства одному из проверенных ветеранов верхушки Кремля.

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Россия КГБ власть Владимир Путин Олег Калугин
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