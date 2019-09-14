Генерал КГБ назвал очень серьезную ошибку России по Украине

Россиянам придется просить прощения у граждан Украины, полагает отставной генерал.
Генерал-майор Комитета госбезопасности СССР в отставке Алексей Кондауров полагает, что аннексия Крыма и война на Донбассе являются очень серьезной ошибкой Российской Федерации.
Захват Крыма - это вроде родственник умер, а мародеры пришли в его квартиру и ограбили, рассказал генерал КГБ в интервью Обозревателю.
По словам собеседника, он никогда не примет аннексию полуострова, и в этой ситуации ему стыдно за свою страну.
"Аннексия Крыма и война на Донбассе - это очень серьезная ошибка России. У нас многие приняли это. И есть наша вина перед украинцами, за которую, придет время, мы еще будем извиняться и просить прощения, если хотим, что народы жили бок обок", - заявил Кондауров.
Генерал в отставке отметил, что в 2014-м украинское государство оказалась в трудном положении, а РФ "вперлась" на его территорию, "обчистила и забрала Крым".
Ранее экс-руководитель внешней разведки советского КГБ, генерал-майор Олег Калугин выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин решился на аннексию Крыма и начало войны на Донбассе из-за российской национальной гордости.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.