Генерал КГБ назвал очень серьезную ошибку России по Украине

Захват Крыма и война на Донбассе - очень серьезная ошибка РФ, считает генерал КГБ / "Фокус"

Генерал-майор Комитета госбезопасности СССР в отставке Алексей Кондауров полагает, что аннексия Крыма и война на Донбассе являются очень серьезной ошибкой Российской Федерации.

Захват Крыма - это вроде родственник умер, а мародеры пришли в его квартиру и ограбили, рассказал генерал КГБ в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, он никогда не примет аннексию полуострова, и в этой ситуации ему стыдно за свою страну.

"Аннексия Крыма и война на Донбассе - это очень серьезная ошибка России. У нас многие приняли это. И есть наша вина перед украинцами, за которую, придет время, мы еще будем извиняться и просить прощения, если хотим, что народы жили бок обок", - заявил Кондауров.

Генерал в отставке отметил, что в 2014-м украинское государство оказалась в трудном положении, а РФ "вперлась" на его территорию, "обчистила и забрала Крым".

Ранее экс-руководитель внешней разведки советского КГБ, генерал-майор Олег Калугин выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин решился на аннексию Крыма и начало войны на Донбассе из-за российской национальной гордости.