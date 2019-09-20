Слетелась целая стая: на адептов Путина обрушился шквал едких насмешек

Не обошлось и без скандально известного российского телеведущего Владимира Соловьева.
Российская делегация прибыла на трехсторонние переговоры по вопросам транзита газа в Брюссель в сопровождении целой стаи кремлевский журналистов. Об этом рассказала в Facebook руководитель пресс-службы НАК Нафтога Украины Алена Осмоловская.
При этом спикер Нафтогаза опубликовала фото, на котором запечатлела представителей российских телеканалов. Также она указала, что в "стае российских СМИ" оказался и одиозный рупор Кремля Владимир Соловьев.
"На трехсторонние переговоры слетелась целая стая российских СМИ. И даже Соловьев, обожежмой", – иронично отметила Осмоловская.
Подписчики спикера Нафтогаза наперебой стали угадывать, что же потом напишут в росСМИ: "Спешим вам сообщить – этой зимой Украина точно замерзнет без нашего газа!" и "Украина шантажистка отказывается сама от транзита". Некотрые пользователи соцсети предложили "кинуть камень" в Соловьева.
Стоит отметить, что ан переговорах присутствовал и скандально известный миллионными премиями глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.
Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о плане Б в вопросе транзита газа через Украину.