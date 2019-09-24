Украина руководит: любитель "русского мира" Царев "разоткровенничался" из-за газа

ГТС Украины / УНН

Бывший приспешник беглого президента Виктора Януковича, любитель "русского мира", экс-регионал Олег Царев обвинил Украину в выкручивании рук Москве в рамках переговоров по газу. Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Цимбалюк в своем YouTube-канале.

"Украинцы понимают, что их позиция сильная и выкручивают руки. Они говорят, что готовы подписать годичный контракт на поставку газа, но просят заплатить 16 млрд долларов… Как с этим справится "Газпром" мне сказать сложно", – заявил одиозный бывший нардеп.

После этого, сбежавший приспешник Януковича переключил свое внимание на будущую встречу президента США Дональда Трампа и украинского главы государства Владимира Зеленского. При этом он заявил, что американский лидер очень сильно зависит от Зеленского. Также от Украины зависит и российская компания- монополист Газпром.

"Газпром" очень сильно зависит от поставок газа через Украину. Украина сейчас стала таким местом, которое чуть ли не руководит всем миром", –убежден Царев.

Кроме того, одиозный экс-регионал отметил, что жалеет о своей поддержки РФ, потому что Украина стала центром мира.