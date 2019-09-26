Российская авиация бомбила аннексированный Крым

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Российские летчики в аннексированном РФ Крыму бомбили наземные цели. Так, военные в ходе незаконных учений отрабатывали бомбовые и ракетные удары.

"В рамках планового выполнения полётных заданий экипажи бомбардировщиков СУ-24 и штурмовиков СУ-25СМ нанесли бомбовые и ракетные удары по мишенным позициям", - сообщили в четверг, 26 сентября, в пресс-службе российского Минобороны.

Отмечается, что стрельбы проходили на полигоне Опук. Всего в демонстрации силы прияли участие около 10 экипажей. Оккупанты прицельно метали бомбы, отрабатывали пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по предполагаемым командным пунктам, военной технике и огневым точкам.

Кроме того, в среду, 25 сентября, Чорноморский флот РФ в рамках учений разыскивали и помогали "аварийной" подлодке.