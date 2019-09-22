Вдребезги: в РФ с неба падала военная техника, курьезное видео

В России во время учений Центр 2019 в Оренбургской области военные неудачно десантировали технику, которая после приземления на парашютах вдребезги разбивалась о землю.

Как сообщает Telegram-канал Baza, боевые машины пострадали по причине ошибки в рассчетах.

Уточняется, что вследствие аварийного приземления техники несколько военнослужащих получили травмы, однако точно об их состоянии ничего не известно.

В Минобороны РФ сообщили, что у них разбились две единицы техники.

"В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения. Десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Причины произошедшего расследует специальная комиссия.

По данным Telegram-канала LifeShot, две бронемашины разбились, поскольку неэффективно сработали парашютные системы. По предварительной версии, была грубо нарушена техника безопасности. С переломами в госпиталь доставили пятерых военнослужащих.

"Сбрасывать десант можно только при порыве ветра до восьми метров в секунду. А в тот день были все 15. Кто отдал такой приказ — сейчас выясняется", - добавляют авторы.

Напомним, фото "похожего на Сердючку" Путина с "блином" на голове порвало Сеть.