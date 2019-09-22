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Фото "похожего на Сердючку" Путина с "блином" на голове порвало Сеть

22 сентября 2019, 14:29

Снимок Путина в красном берете "гуляет" в соцсетях и произвел настойщий фурор.

Путин позировал в красном берете
Путин позировал в красном берете / скриншот

Российский президент Владимир Путин, которого ранее подловили на использовании двойника, изрядно комплексует по поводу своей внешности, поэтому не каждое его фото позволено размещать публично.

К слову, Путин позировал на фото вместе с руководителем Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым во время военных учений. При этом на голове Путина красовался красный берет.

Так вот, это фото теперь "гуляет" в соцсетях и уже произвело настойщий фурор.

"Діже рідкісна фоточка: Путін в беретику. "Як прибили, так і тримається".))

Вигляд має дійсно дурнуватий - мабуть, тому і фото практично нереально знайти в інтернеті. Але я знайшов!))", - разместил и прокомментировал фотографию в Сети блогер Алексей Голобуцкий.

"То не Путін,а один з двійників! Бачили, яка широка м... обличчя?", - убеждена Инна Комбарова.

"На Сердючку схожий, вона колись теж в береті була", - убежден Павел Ходунко.

"А берет, як отой млинець на голові ))", - пошутила Марина Береговая.

"Для поездок по раше выделяют какого-то придурковатого дидуся! Чтоб родней казался,типа:" такой простой и родной, как мы", - выказалась Инна Листова.

"Россия - страна маленьких людей?", - вопрошает Лариса Новак.

Читайте также"Понос говна": "ненасытный барыга" Порошенко затаил обиду на Путина за отказ отпустить СенцоваНапомним, ранее астролог Влад Росс предсказал изгнание Путина от руки шамана.

"Звезды говорят, что в 2021 году в России произойдут большие перемены. Велика вероятность свержения путинского режима. Это вполне может произойти после соединения Юпитера с Сатурна в зодиакальном знаке Водолея. Причем эти перемены могут произойти внезапно и будут очень стремительными: раз – и всё. Те сроки, которые называет Габышев – это примерно то же время, о котором говорю я, прогнозируя перемены", - сказал Росс Главреду.

Верка Сердючка Владимир Путин двойник новости России
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