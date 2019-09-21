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В России торжественно открыли пластиковые окна в детсаду: абсурдные фото

21 сентября 2019, 20:09

В рамках мероприятия чиновники даже перерезали красную ленту.

Чиновники похвастались открытием пластиковых окон / Фото: t.me/lentachold

В России в селе Айкино Республики Коми местные чиновники помпезно открыли пластиковые окна, установленные в детском саду.

Как сообщает Znak.com, всего в детском дошкольном учреждении установили шесть окон и 12 дверей из пластика.

В открытии принимало участие огромное количество чиновников: заместитель руководителя районной администрации по финансово-экономической и налоговой политике Анжела Карпова, руководитель управления экономического развития Александр Малафеев, начальник управления образования Елена Пекач, родительский комитет и другие.

"Давнюю мечту удалось реализовать благодаря проекту Народный бюджет", - отрапортовали чиновники.

В присутствии воспитанников детсада взрослые торжественно перерезали красные ленты, предварительные нацепленные к стенам у окон.

/ Фото: t.me/lentachold
/ Фото: t.me/lentachold

После обнародования информации в Сети покатилась волна возмущения. Россияне утверждали, что окна и двери – это необходимость для детсада, а не повод устраивать показуху. После обрушившейся критики, авторы информации удалили ее из общего доступа.

Напомним, шамана из Якутии, который идет пешком в Москву, чтобы "изгнать дьявола", исполняющего обязанности президента РФ Владимира Путина, задержали утром 19 сентября на территории Бурятии.

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