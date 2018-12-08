"Идиоты, вас посадят": в Сети отреагировали на запрет в России песни Ic3peak "Смерти больше нет"

Музыканты сняли очень смелый клип / Фото: Instagram/ic3peak

Российская группа Ic3peak попала под гонения государственной власти после выхода клипа на песню "Смерти больше нет".

В российских СМИ периодически сообщается об отмене концертов коллектива.

С большим трудом группа провела концерты в Нижнем Новгороде и Казани, а в Перми выступление и вовсе было сорвано, и за музыкантами, по их словам, следила ФСБ. Исполнители, защищающие их юристы и обычные пользователи полагают, что виной этому — политическое высказывание в последнем клипе "Смерти больше нет".

Солисты Ic3peak Анастасия Креслина и Николай Костылев в своем нашумевшем последнем клипе обливают себя керосином перед Белым домом, режут стейк перед Мавзолеем, играют в ладушки перед зданием ФСБ на Лубянке, сидя на сотрудниках ОМОНа, и ложатся в гроб перед собором Василия Блаженного на Красной площади.

Солистка группы созналась, что слова песни написала после просмотра в Интернете российской ленты новостей и цитат президента Владимира Путина. Креслина заявила, что им абсолютно не страшно показывать политику в своем клипе.

"Идиоты, вас посадят", "Когда смысла больше, чем слов. Браво!", "Вы настолько классные. Не понимаю, почему вам все время пытаются сорвать концерт", "Пожалуйста, не дайте себя сломать", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, по всей России прокатился вал отмены концертов популярных молодежных музыкальных групп и исполнителей всевозможных направлений. В ряды тех, чьи концерты срывают и отменяют, попали Элджей, Хаски, Ic3peak, "Френдзона" и другие.