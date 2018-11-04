Стала известна возможная причина терактов в Керчи и Архангельске

Теракты в Керчи и Архангельске произошли из-за разрушительного влияния кремлевской пропаганды на молодежь, сообщила эксперт / Reuters

Эксперт-международник Ирина Верещук считает, что теракт в политехническом колледже в Керчи (захваченный РФ Крым) и теракт в здании Федеральной службы безопасности в российском Архангельске произошли из-за разрушительного влияния пропаганды Кремля на молодежь.

Произошедшие теракты не являются проявлением восстания молодых людей против кремлевского режима, рассказала аналитик "Обозревателю".

"Это очень опасный симптом для тех аналитиков, которые сейчас сидят и видят страшные последствия своей пропаганды и промывания мозгов через телевизор", — отметила собеседница.

Читайте такжеБойня в колледже: СМИ узнали, что нашли у "керченского стрелка"По ее словам, "это симптом той болезни, которая поселилась в неокрепших умах 17-летних детей, которые готовы брать автомат или взрывать себя".

"Это симптом очень мощный. Что будет? Они сами не ожидали, как будет работать эта пропаганда. Что же случилось, когда промыли все? Появилась не созидательная, а разрушительная сила. И это страшно", — добавила эксперт. Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

Позже — утром 31 октября — в Архангельске прогремел взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области, погиб один человек, а три — пострадали. По предварительным данным, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. СМИ писали, что теракт устроил студент местного политехнического колледжа Михаил.