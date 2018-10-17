Керченский террорист покончил с собой. Он был учеником колледжа

Подозреваемый в теракте найден мертвым

Подозреваемого в теракте в Керчи молодого человека нашли застреленным на втором этаже колледжа.

Его личность установлена - Владислав Росляков, студент четвертого курса колледжа. По одним данным он 2000 года рождения, по другим - 1998 г.р.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

Радиостанция Говорит Москва сообщает, что подозреваемый слушал "Король и Шутк" и любил играть в Minecraft вместе с интернет-друзьями.

Как сообщил Интерфаксу глава Крыма Сергей Аксенов, подозреваемый покончил с собой.

Ранее в сети опубликовали фото молодого человека, подозреваемого в расстреле учащихся в политехническом коледже в Керчи.

На изображении молодой парень со светлыми волосами и автоматом в руках. Сообщается, что подозреваемый зашел в здание колледжа в Керчи в одной одежде, а затем переоделся.

Стоит отметить, что фотография сопадает с описанием, которое публиковали ранее свидетели теракта: он был одет в зеленую куртку с капюшоном и джинсы. Свидетели отмечали, что у террориста светлые волосы средней длинны.

По последним данным, в результате теракта в Керчи погибли 18 человек.

В Крыму объявили трехдневный траур.