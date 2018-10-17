Теракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледже

17 октября 2018, 14:58

Тринадцать погибших, более 50 раненых в результате взрыва в Керчи.

  • Фото подозреваемого в террористической атаке Mash
  • Колледж, где произошел взрыв, окружили автоматчики и БТР kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm
  • В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты kerch.fm

В среду днем, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел теракт: неизвестный молодой человек взорвал устройство на первом этаже, а на втором устроил стрельбу по учащимся. Изначально сообщалось о десяти погибших и 50 раненых, по последним данным в рещультате теракта погибли 13 человек, а еще 70 получили ранения.

В настоящий момент администрация Керчи официально подтверждает закрытие всех учебных учреждений города. Детей из школ и детских садов отправили по домам.

Объявлен трехдневный траур.

Колледж, в котором произошел теракт, окружен БТРами и военными с автоматами.

Первоначально в результате взрыва в Керчи сообщалось только о 10 пострадавших, на место оперативно выехали несколько бригад скорой помощи, полиция, а также спасатели и пожарные.

О причинах взрыва в Керчи первоначально не сообщалось, первая официальная информация была опубликована крымскими МЧСниками, которые сообщили, что произошел взрыв газа в баллонах.

Однако вскоре из разных источников начала поступать другая информация. Сначала сообщалось, что взрыв произошел в столовой, однако вскоре стало известно, что взрывов прогремело два - один произошел в холе учебного заведения, другой в столовой. Кроме того, в столовой газовые баллоны отсуствовали. Раненых волной выбросило наружу.

Кроме того, стали проиходить сообщения и о стрельбе. 

Девушка, которая была очевидцем взрыва в Керчи, рассказала радиостанции Говорит Москва, что на втором этаже после взрыва в здании была слышна стрельба. Эту информацию подтвердили еще несколько очевидцев.

Некоторые говорят, что неизвестные вооруженные люди начали ходить по аудиториям и стрелять в учеников. Достоверность этих комментариев пока подтвердить или опровергнуть нельзя.

Также в сети появилась аудиозапись из обрывков телефонного разговора, в котором женщина рассказывает о том, как ее подругу убили у нее на глазах.

Стреляли, мы начали бежать, начали прыгать через окно, я расцарапала руку, понимая, что там стреляли. Дети просто лежали. Я сейчас дома, нас какой-то мужчина отвез домой

говорит женский голос, рассказывая о взрыве в Керчи. Подлинность аудиозаписи и достоверность изложенного в ней также подтвердить или опровергнуть невозможно.

Один из свидетелей рассказал КП, что видел человека, который расстреливал людей:

Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул.  Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными.

Также в сети опубликовали фото молодого человека, подозреваемого в террористическом акте.

На изображении молодой парень со светлыми волосами и автоматом в руках. Сообщается, что подозреваемый зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.

Стоит отметить, что фотография сопадает с описанием, которое публиковали ранее свидетели теракта: он был одет в зеленую куртку с капюшоном и джинсы. Свидетели отмечали, что у террориста светлые волосы средней длинны.

В результате теракта в Керчи погибли десять человек, еще 50 получили ранения. 

Скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. 

Также о теракте в Керчи рассказала директор колледжа, по ее словам, взрыв произошел на первом этаже, на втором этаже была стрельба. Террористы бросали взрывпакеты, а потом расстреливали людей в аудиториях.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что вылетает в Керчь.

"В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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