Стало известно, что "гуглил" перед нападением "керченский террорист" Росляков

Владислав Росляков / Telegram-канал "112"

Российские правоохранители подвергли тщательному изучению компьютер Владислава Рослякова, накануне устроившего расстрел учащихся политехнического колледжа в городе Керчь (аннексированный РФ полуостров Крым).

Соответствующее сообщение в четверг, 18 октября, было опубликовано в Telegram-канале "112". Согласно обнародованным данным, последним поисковым запросом в незакрытой вкладке интернет-браузера был: "Как изготовить самодельное взрывное устройство".

Кроме того, на жестком диске ПК Рослякова было сохранено много картинок, схем и инструкций для изготовления СВУ (самодельных взрывных устройств).

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте".

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.