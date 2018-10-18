"Душил животных веревками": стали известны жуткие подробности о личности керченского стрелка

В керченском колледже произошло массовое убийство / Reuters

Мотивом массового убийства людей в Керченском политехническом колледже мог стать конфликт Владислава Рослякова с преподавателями.

"По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов - у него были конфликты с преподавателями", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс".

Источник также рассказал, что молодой человек посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов.

Отметим, что по словам соседей, знавших Рослякова лично, молодой человек в детстве отличался жестокостью, а также издевался над животными.

Рослякова знали по адресу, куда приехали оперативники лишь в детстве – после развода родителей он там не жил, передает "КерчьИнфо".

"Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру", - рассказала его соседка.

При этом в Сети обнародовали фото жертв массового убийства в колледже.

Погибшими оказались два преподавателя: Анастасия и Светлана Баклановы, которые были матерью и дочерью.

"Это Настя и Светлана Баклановы — дочь с мамой. Обе — преподавательницы в керченском политехе. Обе погибли вчера во время стрельбы. Светлана Юрьевна была завучем и 26 лет преподавала в колледже математику. Ее дочь учила детей обществознанию", — сообщил канал Mash в Telegram.

Светлана и Анастасия Баклановы / Mash

При этом отец Баклановой работал в этом же колледже. Во время нападения он находился в подсобке, что и спасло ему жизнь.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.