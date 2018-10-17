Везде тела, дети в панике: появилось видео стрельбы в колледже Керчи

Дети в панике бежали по лестнице под звуки выстрелов / Фото: скриншот из видео

Учащиеся керченского колледжа, в стенах которого 17 октября один из студентов застрелил 19 человек и ранил около 80, во время бегства сняли жуткое видео.

Кадры опубликовал проект Mash, позже они были обнародованы в YouTube.

В ролике видно, что девушка снимает бегство по лестнице, по которой она вместе с другими детьми пытается убежать из здания. Студенты бегут в панике под громкие звуки выстрелов, они вынуждены оббегать тела убитых и истекающих кровью раненных. Дети спускаются вниз, где надеяться найти убежище в лаборантской. На протяжении этого времени в здании колледжа не утихают звуки выстрелов.

В среду днем, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел теракт: неизвестный молодой человек взорвал устройство на первом этаже, а на втором устроил стрельбу по учащимся. Изначально сообщалось о десяти погибших и 50 раненых, по последним данным в результате теракта погибли 19 человек, а еще 80 получили ранения.

Всю информацию о трагедии в Керчи можно прочитать здесь.