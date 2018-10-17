Теракт в Керчи: появились фото 18+ застрелившегося "керченского стрелка"

Владислав Росляков / 112

В Сети опубликовали фотографии мертвого "керченского террориста" Владислава Рослякова.

Согласно предварительным данным, Росляков пустил себе пулю в голову из ружья в библиотеке колледжа, где устроил стрельбу. Фотографии опубликовал телеграм-канал 112.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов. Слухи, что нападавший купил оружие законно, местное МВД комментировать отказалось.

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледжеВ Центре лицензионно-разрешительной работы МВД по Республике Крым заявили: "Дело ведет СК. Все комментарии будет давать СК".

Радиостанция Говорит Москва сообщает, что подозреваемый слушал "Король и Шут" и любил играть в Minecraft вместе с интернет-друзьями.

Знакомый подозреваемого в нападении рассказал РБК, что Росляков "очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им".

Как сообщает канал Mash, мать Рослякова работает санитаркой и участвовала в приеме раненых, поступивших после нападения на колледж. На допрос ее забрали из больницы.

Канал Super! раскрыл возлюбленную Рослякова: ею оказалась 15-летняя Владислава Самойленко, увлекающаяся анимэ девушка, которой стрелок из Керчи посвящал романтические посты в ВК.