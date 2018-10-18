Теракт в Керчи: число жертв возросло

18 октября 2018, 07:25

Завершена процедура опознания всех погибших.

Керчь, колледж
В Керчи произошло массовое убийство / Reuters

В результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек, сообщил заместитель "главы администрации" Керчи Дилявер Мельгазиев.

При этом уже завершена процедура опознания для всех погибших, передает "Интерфакс".

Он также добавил, что среди погибших - 15 студентов и 5 взрослых, на момент трагедии 6 студентам не исполнилось 18 лет.

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал заместитель "главы администрации" Керчи.

По предварительным данным, все 5 взрослых являются сотрудниками колледжа.

Кроме того, опубликован список из 47 пострадавших, сообщает "Крыминформ".

В больнице в Ленино (Керченский район) находятся:

Бочка Мария Андреевна

Соколовская Анастасия Алексеевна

Ратаенко Анна Геннадиевна

Лоло Яна Игоревна

Зарубина Ксения Руслановна

Рыбкин Никита Игоревич

Веренюк Даниил

Ольшевский Игорь

В больнице №1 (Керчь):

Лысенко Елизавета Денисовна

Ильясова Арзы

Жукова Виктория

Калиниченко Наталия

Грищенко

Бурлов

Брагина Екатерина Дмитриевна

Александрова Кристина

Михлина Юлия Сергеевна

Дьяченко

Васильева

Третьякова

Егорова Яна

Розанова Любовь Андреевна

Денего Карина Александровна

Чурина Надежда Константиновна

В Симферопольской больнице:

Радько

Крутько Николай

В Керченском онкодиспансере:

Минолоева Юлия Владимировна

Кондрашечкин Валентин Витальевич

В Темрюкской больнице:

Шилина Анна Вячеславовна

Пененжик О.А.

Зацаренко Валерия Константиновна

Гурская Ксения Валерьевна

Красницкая

Получили помощь и покинули медучреждения:

Пономарева Виктория

Николаева Юлия Владимировна

Демчук Виктория

Карпушина Фатиме Наильевна

Игорочкина Марина Викторовна

Нестеренко Кирилл Николаевич

Неизвестная Ирина

Мельник Анастасия Олеговна

Гуцуляк Виктория Александровна

Третьякова Наталья Андреевна

Мохова Виктория

Голозубова Татьяна

Галанова Алла Владимировна.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Керчь стрельба колледж убийсто
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:25
Путина больше не слушаются в СНГ
08:24
Автокефалия УПЦ: в РПЦ оценили вероятность предания анафеме Константинопольского патриарха Видео
08:03
Когда в ноябре ожидаются магнитные бури: расписание Видео
07:57
Крушение Су-27: стало известно имя погибшего американского пилота Видео
07:29
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
07:25
Теракт в Керчи: число жертв возросло Видео
07:11
"Ответка" Путина: что готовит Москва в Украине после Томоса УПЦ мнение
06:58
"Я бы тебя сьел": Вика из "НеАнгелов" взволновала фанатов глубоким декольте
06:34
Путин не смог стать императором из-за Кабаевой - Чорновил
06:05
"Последние теплые дни": синоптик спрогнозировала погода в Киеве на конец рабочей недели Видео
05:32
Медики-диетологи рассказали, какая дешевая еда опаснее всего для здоровья
05:01
В мини-шортах и топе: Бритни Спирс похвасталась подтянутой фигурой Видео
04:27
"Верующие - мясо для боевых действий": Эксперт поведал о религиозном "фронте" войны России с Украиной
03:52
Психолог объяснила, почему нужно делать себе приятности Видео
03:03
Стало известно, какие страны больше остальных зарабатывают на туристах
02:36
В США рассекретили доклад о сексуальной ориентации Гитлера
02:02
Украинская воспитательница plus-size взорвала Сеть рэп-хитом о рыбках Видео
01:42
СМИ опубликовали фото строительства бункеров для ядерного оружия под Калининградом Фото
01:13
"В жанре "солсберецкого собора": в Сети высмеяли интервью контрразведчика Семочко Видео
00:41
Социологи выяснили, сколько прихожан УПЦ МП поддерживают автокефалию Видео
00:12
Львовские таможенники в британской краске обнаружили золотые слитки Фото
17 октября, среда
23:48
"Это произошло так быстро": друзья рассказали о беременности Маркл Видео
23:20
Украина потребует от Москвы экстрадиции задержанного вице-премьера Крыма
23:05
"Не отличался агрессивностью": отец "керченского стрелка" рассказал об увлечениях своего сына Видео
22:54
В Грузии Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена
22:42
Twitter засветил 4 тысячи аккаунтов российских и иранских спецслужб
22:21
Бузова объявила о расставании с женихом из-за "обмана, измен и предательства"
22:13
Теракт в Керчи полностью укладывается в логику российской действительности - Рабинович Видео
21:57
Везде тела, дети в панике: появилось видео стрельбы в колледже Керчи Видео
21:50
Вице-премьер Италии пообещал России "конец санкций"
21:22
Теракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледже Фото Видео
21:02
Самолет Мелании Трамп задымился и совершил экстренную посадку Видео
20:51
В Варшаве снесли последний памятник Благодарности советской армии
20:31
В России из-за санкций разваливается высокотехнологичный проект
20:25
Вашингтон готовит новые санкции против России и Ирана - подробности
19:53
Обвиняемая в экстремизме за мемы во Вконтакте россиянка убежала в Украину
19:22
Верховный Суд принял окончательное решение по пенсиям для переселенцев
19:10
Из-за взрывов на складах привлечено к ответственности 65 военнослужащих - Полторак Видео
18:44
Климкин предложил создать Пантеон героев и перезахоронить там прах Бандеры
18:28
Крушение Су-27: на месте авиакатастрофы нашли "черный ящик"
18:04
Крушение истребителя "Су-27" на учениях: В военной прокуратуре рассказали о причине инцидента
18:02
Теракт в Керчи: появились фото 18+ застрелившегося "керченского стрелка" Фото
17:54
В Раде зарегистрирован законопроект о передаче Андреевской церкви патриарху Варфоломею
17:16
Теракт в Керчи: Прокуратура Крыма открыла уголовное дело по факту расстрела в Керчи Видео
17:08
На странице "керченского террориста" после его самоубийства сменилась аватарка Видео
16:58
"Грудь прям вылетает": Настя Каменских похвасталась пышным бюстом
16:58
Добро пожаловать в Россию: почему теракт в Керчи был неизбежен мнение
16:56
"Если РФ обвинит Украину, значит "сами и взорвали": соцсети о теракте в Керчи
16:55
Путину нужен повод для новой атаки на Украину - политолог
16:36
"Какая киса!": Тина Кароль покорила фанатов новой фотосессией Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять