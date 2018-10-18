Теракт в Керчи: число жертв возросло

В Керчи произошло массовое убийство / Reuters

В результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек, сообщил заместитель "главы администрации" Керчи Дилявер Мельгазиев.

При этом уже завершена процедура опознания для всех погибших, передает "Интерфакс".

Он также добавил, что среди погибших - 15 студентов и 5 взрослых, на момент трагедии 6 студентам не исполнилось 18 лет.

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал заместитель "главы администрации" Керчи.

По предварительным данным, все 5 взрослых являются сотрудниками колледжа.

Кроме того, опубликован список из 47 пострадавших, сообщает "Крыминформ".

В больнице в Ленино (Керченский район) находятся:

Бочка Мария Андреевна

Соколовская Анастасия Алексеевна

Ратаенко Анна Геннадиевна

Лоло Яна Игоревна

Зарубина Ксения Руслановна

Рыбкин Никита Игоревич

Веренюк Даниил

Ольшевский Игорь

В больнице №1 (Керчь):

Лысенко Елизавета Денисовна

Ильясова Арзы

Жукова Виктория

Калиниченко Наталия

Грищенко

Бурлов

Брагина Екатерина Дмитриевна

Александрова Кристина

Михлина Юлия Сергеевна

Дьяченко

Васильева

Третьякова

Егорова Яна

Розанова Любовь Андреевна

Денего Карина Александровна

Чурина Надежда Константиновна

В Симферопольской больнице:

Радько

Крутько Николай

В Керченском онкодиспансере:

Минолоева Юлия Владимировна

Кондрашечкин Валентин Витальевич

В Темрюкской больнице:

Шилина Анна Вячеславовна

Пененжик О.А.

Зацаренко Валерия Константиновна

Гурская Ксения Валерьевна

Красницкая

Получили помощь и покинули медучреждения:

Пономарева Виктория

Николаева Юлия Владимировна

Демчук Виктория

Карпушина Фатиме Наильевна

Игорочкина Марина Викторовна

Нестеренко Кирилл Николаевич

Неизвестная Ирина

Мельник Анастасия Олеговна

Гуцуляк Виктория Александровна

Третьякова Наталья Андреевна

Мохова Виктория

Голозубова Татьяна

Галанова Алла Владимировна.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.