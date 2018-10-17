На странице "керченского террориста" после его самоубийства сменилась аватарка

Каким образом могло смениться фото на странице "Вконтакте" Владислава Рослякова - остается неизвестным.
На странице в популярной российской социальной сети "ВКонтакте", которая принадлежала Владиславу Рослякову, подозреваемого в совершении теракта в колледже Керчи (аннексированный РФ полуостров Крым), уже после его самоубийства была изменена фотография на аватарке.
На это обратила внимание пользовательница Facebook Гала Скляревская.
"Не знаю, как это объяснить, но пока я делала скрины со страницы "ВКонтакте" предполагаемого убийцы в Керчи, за несколько минут на главной изменили фото. Было вот так, а стало вот так. Фото добавили 6 минут назад", − написала она.
Вот еще один скриншот, подтверждающий факт смены аватара: он был сделан каналом Super! сразу после того, как личность Рослякова была раскрыта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 17 октября в колледже Керчи произошел теракт со взрывами и расстрелом учащихся.
Позже стало известно, что погибли 19 человек. Затем появилась информация, что расстрел устроил учащийся колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой сразу после теракта.
После выяснения этих фактов, российские правоохранители переквалифицировали дело с "теракта" на "массовое убийство".