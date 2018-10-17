На странице "керченского террориста" после его самоубийства сменилась аватарка

Владислав Росляков / 112

На странице в популярной российской социальной сети "ВКонтакте", которая принадлежала Владиславу Рослякову, подозреваемого в совершении теракта в колледже Керчи (аннексированный РФ полуостров Крым), уже после его самоубийства была изменена фотография на аватарке.

На это обратила внимание пользовательница Facebook Гала Скляревская.

​"Не знаю, как это объяснить, но пока я делала скрины со страницы "ВКонтакте" предполагаемого убийцы в Керчи, за несколько минут на главной изменили фото. Было вот так, а стало вот так. Фото добавили 6 минут назад", − написала она.

Первый скриншот

Скриншот с новой фотографией профиля

​Вот еще один скриншот, подтверждающий факт смены аватара: он был сделан каналом Super! сразу после того, как личность Рослякова была раскрыта.

Еще один скриншот со старой аватаркой / Smash

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 17 октября в колледже Керчи произошел теракт со взрывами и расстрелом учащихся.

Позже стало известно, что погибли 19 человек. Затем появилась информация, что расстрел устроил учащийся колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой сразу после теракта.

После выяснения этих фактов, российские правоохранители переквалифицировали дело с "теракта" на "массовое убийство".