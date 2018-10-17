Следком РФ переквалифицировал "керченский расстрел" с теракта на массовое убийство

17 октября 2018, 15:48

Параллельно в СК РФ подтвердили, что убийца - один из студентов колледжа и назвали его имя.

Подозреваемый в теракте Владислав Росляков, 2000 года рождения
Владислав Росляков - студент колледжа, который подозревается в массовом убийстве / 112

Студента колледжа в Керчи, который устроил взрыв и массовый расстрел в помещениях учебного заведения, зовут Владислав Евгеньевич Росляков.

Об этом сообщает Следственный комитет России, который переквалифицировал дело со статьи о теракте на статью о массовом убийстве.

Место происшествия уже изучают следователи и криминалисты

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа", – сообщает СКР.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", – добавляет ведомство.

"На данный момент известно о 17 погибших. Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений", – говорится в сообщении комитета, тогда как Сергей Аксенов, "премьер Крыма", сообщил о 18 погибших.

В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Параллельно изучаются социальные сети Рослякова; на страничках студента - панковские, анархистские посты, репосты плакатов "Новороссии", а также посты а-la "Колумбайн".

Эрик Харрис, Колумбайн. Актер, сыгравший Эрика Харриса в фильме о Колумбайне. Влад Росляков, Керчь, политехнический колледж.
Эрик Харрис, Колумбайн. Актер, сыгравший Эрика Харриса в фильме о Колумбайне. Влад Росляков, Керчь, политехнический колледж. / Mash

Как сообщалось ранее подозреваемого в теракте в Керчи молодого человека нашли застреленным на втором этаже колледжа. Владислав Росляков был студентом четвертого курса колледжа. По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, подозреваемый покончил с собой.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

По последним данным, в результате теракта погибли 18 человек, еще 50 получили ранения, их экстренно госпитализировали.

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