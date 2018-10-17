Путин прокомментировал теракт в Керчи

Владимир Путин заявил, что мотивы теракта изучаются / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал теракт в политехническом колледже в Керчи.

Свой комментарий он дал по итогам переговоров с президентом Египта.

"Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована", - сказал Путин.

Также в заявлении на официальном сайте президента РФ Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах. Глава государства также поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее подозреваемого в теракте в Керчи молодого человека нашли застреленным на втором этаже колледжа. Владислав Росляков был студентом четвертого курса колледжа. По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, подозреваемый покончил с собой.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

По последним данным, в результате теракта погибли 18 человек, еще 50 получили ранения, их экстренно госпитализировали.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о произошедшем в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.