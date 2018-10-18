"Родина покарает": Родителей "керченского террориста" накажут после его похорон

18 октября 2018, 14:50

Несмотря на то, что отец и мать Владислава Рослякова давно развелись, от наказания за действия сына это их не убережет.

Владислав Росляков
Владислав Росляков / "ВКонтакте"

Отца и мать Владислава Рослякова, который устроил массовые расстрелы в политехническом техникуме Керчи (аннексированный полуостров Крым), оштрафуют на 0,5 тысячи рублей − за плохое исполнение родительских обязанностей.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственный информированный источник опубликовал портал "Известия". По его данным, на родителей правоохранители оформили административный протокол, но вручить его собираются исключительно после похорон Рослякова.

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте". Затем правоохранители разузнали о том, что именно парень "гуглил" перед совершением теракта.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.

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Россия Украина расстрел полиция аннексия Крыма теракт в Керчи Владислав Росляков
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