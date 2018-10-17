Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Керчи

На снимке - молодой человек со светлыми волосами в белой футболке, который мог устроить теракт в колледже.
В сети опубликовали фото молодого человека, подозреваемого в расстреле учащихся в политехническом коледже в Керчи.
Фотографию подозреваемого в теракте в Керчи опубликовал телеграм-канал Mash, сейчас его разыскивают.
На изображении молодой парень со светлыми волосами и автоматом в руках. Сообщается, что подозреваемый зашел в здание колледжа в одной одежде, а затем переоделся.
Стоит отметить, что фотография сопадает с описанием, которое публиковали ранее свидетели теракта: он был одет в зеленую куртку с капюшоном и джинсы. Свидетели отмечали, что у террориста светлые волосы средней длинны.
По последним данным, в результате теракта в Керчи погибли 13 человек. В Крыму объявили трехдневный траур.