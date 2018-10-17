"Ходили по кабинетам и расстреливали": в соцсетях рассказали о теракте в Керчи

В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли десять человек / kerch.fm

Как сообщают свидетели в соцсетях, взрыв в Керченском политехе был терактом.

Люди отмечают, что произошел не один, а два взрыва – один произошел в холле учебного заведения, другой – в столовой.

Некоторые говорят, что неизвестные вооруженные люди начали ходить по аудиториям и стрелять в учеников. Достоверность этих комментариев пока подтвердить или опровергнуть нельзя.

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледжеТакже в сети появилась аудиозапись из обрывков телефонного разговора, в котором женщина рассказывает о том, как ее подругу убили у нее на глазах.

"Стреляли, мы начали бежать, начали прыгать через окно, я расцарапала руку, понимая, что там стреляли. Дети просто лежали. Я сейчас дома, нас какой-то мужчина отвез домой", - говорит женский голос, рассказывая о взрыве в Керчи. Подлинность аудиозаписи и достоверность изложенного в ней также подтвердить или опровергнуть невозможно.

Один из свидетелей рассказал КП, что видел человека, который расстреливал людей:

"Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными"

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в колледже Керчи погибли десять человек, еще 50 получили ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, в учебном заведении сработало неустановленное взрывное устройство.