Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек, 50 пострадали, опубликовано видео

17 октября 2018, 12:58

В больницу уже доставили 18 человек.

В результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли десять человек, еще 50 получили ранения. 

Об этом сообщает Керчинфо.

По данным нескольких телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел в столовой, там выбиты окна.

Сейчас огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.

В больницу доставили 18 человек, врачи ожидают поступления еще около 50 пострадавших.

"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - пишут очевидцы в соцсетях.

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами".

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Крым теракт Керчь
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