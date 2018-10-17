Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек, 50 пострадали, опубликовано видео

В результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли десять человек, еще 50 получили ранения.

Об этом сообщает Керчинфо.

По данным нескольких телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел в столовой, там выбиты окна.

Сейчас огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.

В больницу доставили 18 человек, врачи ожидают поступления еще около 50 пострадавших.

"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - пишут очевидцы в соцсетях.

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами".