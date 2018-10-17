В колледже в Керчи подорвали бомбу

В колледже в Керчи взорвалась бомба / kerch.fm

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи в политехническом колледже подорвали бомбу.

В колледже в Керчи произошел взрыв, сработало неустановленное взрывное устройство, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледже"В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв, погибли 10 человек, а 40 — пострадали. По словам очевидцев, в учебном заведении до взрыва была стрельба.