Названа возможная причина взрыва в колледже в Керчи

В колледже в Керчи в столовой мог взорваться газ / kerch.fm

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи в политехническом колледже, по предварительным данным, в столовой произошел взрыв газа.

Взрыв прогремел в учебном заведении, которое находится по улице Войкова, сообщили УНИАН в пресс-службе так называемого "главного управления МЧС РФ" по полуострову.

По данным ведомства, в результате инцидента погибли 10 человек, а 40 — пострадали.

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледжеДевушка-очевидица рассказала, что после взрыва в столовой в здании была стрельба, сообщает "Говорит Москва". Издание добавило, что в столовой не было газовых баллонов.

На странице Life Shot в Telegram говорится, что в колледже в Керчи произошло два последовательных взрыва: один — в холле, другой — в столовой. После этого вооруженные люди ходили по аудиториям, были слышны выстрелы.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв, есть жертвы и пострадавшие. Позже появилась информация, что пострадали 50 человек.