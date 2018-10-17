В Крыму произошел взрыв в колледже, есть жертвы — СМИ

В Керчи в результате взрыва в политехническом колледже погибли люди, выяснили журналисты / kerch.fm

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Керчи в политехническом колледже произошел взрыв, есть жертвы и пострадавшие.

Взрыв прогремел в среду днем, 17 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным медиков, пострадали около 10 человек. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, полиция, а также спасатели и пожарные.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Крыму на железнодорожном переезде электричка протаранила маршрутное такси, погибли пять человек, а четыре — пострадали.