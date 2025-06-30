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Цей сон: соцсети "разорвал" харизматичный хор с дирижером-красавчиком

Алена Кюпели
30 июня 2025, 11:28
81
В социальных сетях завирусилось видео с невероятным исполнением песни "Цей сон" львовского хора "Гомін".
Хор
Хор "Гомін" и его режиссер / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Чем знаменит хор "Гомін"
  • Что пишут комментаторы по поводу хора "Гомін"

В сети завирусилось видео очень талантливого и харизматичного хора со Львова "Гомін". Яркое выступление во главе с красавчиком-дирижером буквально разрывает соцсети.

Теперь у хора появились тысячи новых поклонников, а билеты на их концерты разлетаются со скоростью света.

видео дня

Львовский хор "Гомін": что известно

Львовский хор "Гомон" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Первый руководитель "Гомона" – заслуженный деятель искусств Украины, дирижер Олег Цыгилик.

С 2007 по 2013 год художественным руководителем хора "Гомін" был Руслан Ляшенко. За свою более 30-летнюю историю хор "Гомін" провел десятки выступлений в Украине и за рубежом, популяризируя украинскую хоровую музыку.

Он становился лауреатом многочисленных хоровых конкурсов, в частности, национального конкурса имени Николая Леонтовича (1989), конкурса имени Станислава Людкевича, конкурса имени Дениса Сичинского, конкурсов-фестивалей "Просвита" и "Хортица-91".

@lvivorgan

?Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією "Укрінформ" — хору "Гомін"! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! ? Вечори, які вам ще довго будуть снитися: ? 2 липня / 19:00 — "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. ? 11 липня / 19:00 — "Цей фольк, цей фольк…" Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні "Гомону"! ? 13 липня / 19:00 — "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! ? Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде "Гомін"!

♬ оригінальний звук - Львівський Органний

"Гомін" исполнил одну из композиций по саундтреку в сериал "Чернобыль" от телеканала HBO, премьера которого состоялась в 2019 году. Произведение, звучавшее в последней серии фильма, называется "Вечная память".

В 2023 году хор "Гомон" вошел в состав Львовского органного зала с целью синергии усилий, опыта и практик обеих организаций. С августа 2023 года главным дирижером и художественным руководителем хора стал Вадим Яценко, под руководством которого "Гомін" в обновленном составе в октябре того же года представил Украину на Международном хоровом фестивале в шведском городе Лунд.

В 2024 году "Гомон" стал лучшим хором Украины по версии национального рейтинга информационного агентства Укринформ.

Дирижер хора "Гомін"

Всех конечно же покорила личность главного артиста - харизматичного дирижера Вадима Яценко. Мужчина вызвал просто бурю комплиментов в социальной сеты благодаря своей "голливудской" внешности и таланту.

Львовский хор покорил соцсети
Львовский хор покорил соцсети / Фото Instagram/hominchoir

Харизматичный деятель искусств является доктором искусства и лауреат всеукраинского конкурса хоровых дирижеров. Яценко получил степень магистра и завершил ассистентуру-стажировку и аспирантуру в Национальной музыкальной академии Украины на факультете хорового дирижирования в классе профессора, народного артиста Украины Евгения Савчука.

У хора
У хора "Гомін" теперь миллион поклонников / Фото скриншот TikTok

"Ни стыда, ни совести, ни номера телефона", "Какой харизматичный солист", "кто-нибудь может его остановить? Рука не поворачивается перелиснуть", - пишут теперь уже поклонницы артиста.

У хора
У хора "Гомін" теперь миллион поклонников / Фото скриншот TikTok

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