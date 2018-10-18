Восемь нестыковок в деле о теракте в Керчи

Подозреваемый в теракте Владислав Росляков / 112

Трагедия в Керчи вызывает много вопросов. Как у практикующего стрелка, у меня их насобиралось немало.

Первое. Выжившие свидетели рассказывают про стрельбу очередями. Легальное оружие в РФ очередями не стреляет никогда. Оно запрещено к продаже. Полуавтоматическое оружие стреляет так быстро, что на слух может показаться, что огонь ведется очередями, только в руках профессионала с огромным опытом и огромным настрелом.

Второе. На фотографиях с места преступления отчетливо видны десять коробок с патронами. Стоп-кадр с видеокамеры не дает представления о наличии патронташа. На трупе его тоже не видно. В кадре рюкзака на стрелке нет. Через плечо виден какой-то ремень. Возможно, на ремне небольшая сумка, не выходящая за габариты тела? Стрелок ведет очень плотный и результативный огонь без явных боеприпасов, которые неизвестно где, но, скорее всего, не с ним?

Читайте такжеДобро пожаловать в Россию: почему теракт в Керчи был неизбеженТретье. Десять коробок с патронами вызывают недоумение: почему не распакованы? Стрелок настолько неопытен, что идя на дело, не удосужился переложить боеприпасы по карманам, не озаботился подсумками, не взял патронташ и в процессе стрельбы аккуратно вскрывал очередную коробку, аккуратно доставал каждый патрон и аккуратно заряжал в подствольный магазин. Картечные патроны продаются в коробках по 10 штук и лежат неодинаково, а в шахматном порядке (один капсюлем вверх, второй капсюлем вниз) и для заряжания каждый патрон надо суметь повернуть правильной стороной. А это требует времени, навыка и четкости исполнения.

Четвертое. При этом стрелок - керченский колумбайн - настолько опытен, что показал невероятную технику результативной стрельбы.

Пятое. На правой руке стрелка перчатка. Ели все же преследуется какая-либо практическая цель, то большинство людей надевает две перчатки. Например, когда оружие скользит в руках. Надета по неопытности, для красоты?

Шестое. Оружие для организации теракта в Керчи было куплено 13 октября. Времени на освоение, тренировки и приобретение устойчивого навыка не было. Или стрелок все это уже давно умел, тайком тренируясь с чужим карабином. Иначе мы потеряли потенциального чемпиона мира по практической стрельбе с запредельным талантом и невероятной предрасположенностью к стрелковому спорту.

Седьмое. Ответного огня не было. Об отпоре никто из свидетелей не упоминал. Почему стрелок не израсходовал все боеприпасы и взрывчатые устройства?

Восьмое. Парень застрелился. Из дробовика. Картечным патроном. В голову? Тогда почему голова на месте? В корпус? Не видно выходных отверстий. Пулей? Отдышался, успокоился, хладнокровно перезарядил оружие пулевым патроном и выстрелил в себя?

Вопросы: что же случилось в Керчи, кто стрелял, из какого оружия и сколько было нападавших?