Раненую девушку не довезли до больницы: число жертв теракта в Керчи снова возросло

В керченском колледже произошло массовое убийство / Reuters

В аннексированном Россией Крыму число погибших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи возросло до 21 человека.

Еще одной жертвой расстрела стала раненая девушка, пишет ТАСС. Таким образом, погибших стало 21.

По данным директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина, девушка скончалась по дороге в больницу.

"На борту самолета во время эвакуации умерла еще одна девочка. Общее число погибших – 21 человек", – рассказал Астанкин "КрымИнформу".

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Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.

Отметим, что позднее всплыли жуткие подробности о личности керченского стрелка.