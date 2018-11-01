Взрыв в здании ФСБ: СМИ назвали имя "архангельского террориста"

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил студент местного политехнического колледжа Михаил, узнали журналисты / znak.com

В российском Архангельске взрыв в тамбуре (проходное пространство между дверями) здания управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области устроил 17-летний студент местного политехнического колледжа Михаил.

Злоумышленник прошел в здание ФСБ в качестве посетителя, у него был с собой рюкзак, в котором находилось взрывное устройство, сообщает "360".

"Детонация бомбы произошла около пропускного пункта. При взрыве молодой человек погиб", — отметило издание.

Бабушка парня — Валентина — сказала, что не знает, причастен ли он к радикальным движениям, пишет ТАСС.

Читайте такжеТеракт в Архангельске: главные подробности взрыва в здании ФСБПо ее словам, родители студента благополучные, "все у него было".

"Был обычным парнем — не пьет, не курит, спокойный, честный… это вам может любой сказать. Он почти ни с кем не дружил, ездил на занятия и с занятий обратно, у меня даже замечаний к нему нет, он ни в чем не был замешан…", — заявила собеседница.

Ранее стало известно, что утром 31 октября в Архангельске прогремел взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области, погиб один человек, а три — пострадали. По предварительным данным, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Взрыв в Архангельске признали терактом.